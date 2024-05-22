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Нашли мертвым британского морпеха, которого обвиняли в шпионаже в пользу Гонконга

Олег Павлюк, Алена ИвашкивСреда, 22 мая 2024, 06:48
Нашли мертвым британского морпеха, которого обвиняли в шпионаже в пользу Гонконга
Мэтью Трикетт, фото: PA

Полиция в британском городе Мейденгед, что недалеко от Лондона, обнаружила тело 37-летнего Мэтью Трикетта - одного из трех обвиняемых в шпионаже в пользу Гонконга ранее в этом месяце.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Полиция сообщила, что вечером 19 мая прибыли на вызов в Гренфелл-парк в Мейденгеде, где обнаружили тело мужчины, позже опознанного как Трикетт. Его не удалось реанимировать.

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По факту смерти, которая сейчас рассматривается как необъяснимая, продолжается расследование".

Дело Трикетта передали на рассмотрение полицейского надзорного органа - Независимого офиса по вопросам поведения полиции - ввиду того, что мужчина ожидал судебного разбирательства и вышел из-под стражи под залог, "что требовало от него регулярной регистрации в полицейском участке".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 37-летний Мэтью Трикетт, бывший морской пехотинец и пограничник в лондонском аэропорту Хитроу, вместе с двумя другими мужчинами предстал в суде Лондона 13 мая.
  • Ему инкриминировали содействие разведывательной службе и иностранное вмешательство в пользу Гонконга.
  • Трое мужчин, по данным правоохранителей, с декабря 2023 года согласилась собирать информацию и прибегать к обману для помощи гонконгским спецслужбам, а также проникли в чужой дом.

В связи с этим Британия вызвала посла Китая и напомнила ему о предыдущих случаях вмешательства во внутренние дела Британии.

Темы: Великобритания
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