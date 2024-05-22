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Втрати РФ у війні перевищили 496 тисяч у живій силі

Ірина БалачукСереда, 22 травня 2024, 08:02
Втрати РФ у війні перевищили 496 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують знищувати окупаційну армію на українській землі − лише за минулу добу РФ втратила 1 300 солдатів убитими та пораненими, 41 артилерійську систему та 22 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 496 370 (+1 300) осіб,
  • танків − 7 611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 14 721 (+22) од,
  • артилерійських систем − 12 820 (+41) од,
  • РСЗВ − 1077 (+0) од,
  • засобів ППО − 812 (+1) од,
  • літаків − 354 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 346 (+56) од,
  • крилатих ракет − 2 208 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 442 (+59) од,
  • спеціальної техніки − 2 090 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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