Потери РФ в войне превысили 496 тысяч в живой силе
Среда, 22 мая 2024, 08:02
Силы обороны продолжают уничтожать оккупационную армию на украинской земле − только за минувшие сутки РФ потеряла 1 300 солдат убитыми и ранеными, 41 артиллерийскую систему и 22 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 496 370 (+1 300) человек,
- танков − 7 611 (+6) ед,
- боевых бронированных машин − 14 721 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 12 820 (+41) ед,
- РСЗО − 1077 (+0) ед,
- средств ПВО − 812 (+1) ед,
- самолетов − 354 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 346 (+56) ед,
- крылатых ракет − 2 208 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 442 (+59) ед,
- специальной техники − 2 090 (+5) ед.
Данные уточняются.