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Потери РФ в войне превысили 496 тысяч в живой силе

Ирина БалачукСреда, 22 мая 2024, 08:02
Потери РФ в войне превысили 496 тысяч в живой силе
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают уничтожать оккупационную армию на украинской земле − только за минувшие сутки РФ потеряла 1 300 солдат убитыми и ранеными, 41 артиллерийскую систему и 22 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 496 370 (+1 300) человек,
  • танков − 7 611 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 721 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 12 820 (+41) ед,
  • РСЗО − 1077 (+0) ед,
  • средств ПВО − 812 (+1) ед,
  • самолетов − 354 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 346 (+56) ед,
  • крылатых ракет − 2 208 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 442 (+59) ед,
  • специальной техники − 2 090 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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