Через зліт МіГ-31К по всій Україні оголошували повітряну тривогу
Середа, 22 травня 2024, 09:54
Через зліт МіГ-31К російських загарбників по всій Україні оголошували повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог
Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
Реклама:
Деталі: Згодом у Повітряних силах повідомили, що у повітрі 2 МіГ-31К, які злетіли з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Повітряники закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Оновлено: Через 20 хвилин загрозу скасували.
ВІДЕО ДНЯ