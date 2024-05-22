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Через зліт МіГ-31К по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Альона Мазуренко Середа, 22 травня 2024, 09:54
Через зліт МіГ-31К по всій Україні оголошували повітряну тривогу
ФОТО GETTY IMAGES

Через зліт МіГ-31К російських загарбників по всій Україні оголошували повітряну тривогу.

ДжерелоПовітряні сили, мапа тривог

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: Згодом у Повітряних силах повідомили, що у повітрі 2 МіГ-31К, які злетіли з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Повітряники закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Оновлено: Через 20 хвилин загрозу скасували.

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Теми: повітряна тривогаУкраїна
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