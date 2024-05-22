Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Среда, 22 мая 2024, 09:54
Из-за взлета МиГ-31К российских захватчиков по всей Украине объявляли воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Детали: Позже в Воздушных силах сообщили, что в воздухе 2 МиГ-31К, которые взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Воздушники призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Обновлено: Через 20 минут угрозу отменили.
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