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Головком армії Швеції: Путін поклав обидва ока на острів Готланд в Балтійському морі

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 22 травня 2024, 09:40
Головком армії Швеції: Путін поклав обидва ока на острів Готланд в Балтійському морі
Мікаель Бюден, фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що господар Кремля Володимир Путін поклав "обидва ока" на острів Готланд, щоб контролювати Балтійське море.

Джерело: Бюден в інтерв’ю RND, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря".

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Деталі: Він зазначив, що той хто контролює шведський острів Готланд, контролює Балтійське море. За його словами, Путін хоче дістати контроль над Готландом.

Головнокомандувач наголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря.

"Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО", – наголосив він.

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Головнокомандувач підкреслив, що Готланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність за його захист, а Готланд має право на захист.

"Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Готланді до того, що у нас там був лише добровольчий підрозділ Національної гвардії. Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд.

Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає", – пояснив він.

За його словами, Швеція захищає Готланд, а також може використовувати острів для наступальних операцій у разі необхідності.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці.

Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах", – додав Бюден.

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Теми: ШвеціяРосіяБалтія
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