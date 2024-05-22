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Главком армии Швеции: Путин положил оба глаза на остров Готланд в Балтийском море

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 22 мая 2024, 09:40
Главком армии Швеции: Путин положил оба глаза на остров Готланд в Балтийском море
Микаэль Бюден, фото: Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин положил "оба глаза" на остров Готланд, чтобы контролировать Балтийское море.

Источник: Бюден в интервью RND, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина - получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море".

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Детали: Он отметил, что тот, кто контролирует шведский остров Готланд, контролирует Балтийское море. По его словам, Путин хочет получить контроль над Готландом.

Главнокомандующий подчеркнул, что если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.

"Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО", – подчеркнул он.

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Главнокомандующий подчеркнул, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция несет ответственность за его защиту, а Готланд имеет право на защиту.

"Были времена, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до того, что у нас там было только добровольческое подразделение Национальной гвардии. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружить Готланд.

Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет", – пояснил он.

По его словам, Швеция защищает Готланд, а также может использовать остров для наступательных операций в случае необходимости.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать то, что происходит над и под поверхностью воды. С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности.

Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах", – добавил Бюден.

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Темы: ШвецияРосcияБалтия
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