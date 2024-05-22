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Норвегія визнала Палестину як державу

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 22 травня 2024, 10:21
Норвегія визнала Палестину як державу
Йонас Гар Стьоре, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спеціальній пресконференції заявив, що його країна визнає Палестинську державу, визнання набуде чинності 28 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NRK

Деталі: Повідомляється, що через 75 років після того, як Норвегія визнала Ізраїль державою, Норвегія стала 144-ю країною ООН, яка також визнала Палестину.

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Він обґрунтовує це тим, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

"Визнавши Палестину, ми зможемо більш рішуче заохочувати інші країни підтримувати побудову Палестинської держави, і ми зможемо притягнути Палестинську державу до відповідальності", – каже Стьоре.

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Теми: НорвегіяПалестина
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