Норвегія визнала Палестину як державу
Середа, 22 травня 2024, 10:21
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спеціальній пресконференції заявив, що його країна визнає Палестинську державу, визнання набуде чинності 28 травня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NRK
Деталі: Повідомляється, що через 75 років після того, як Норвегія визнала Ізраїль державою, Норвегія стала 144-ю країною ООН, яка також визнала Палестину.
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Він обґрунтовує це тим, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.
"Визнавши Палестину, ми зможемо більш рішуче заохочувати інші країни підтримувати побудову Палестинської держави, і ми зможемо притягнути Палестинську державу до відповідальності", – каже Стьоре.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Іспанія, Ірландія та деякі інші країни-члени Європейського Союзу планують визнати Палестинську державу 21 травня.
- Норвегія, яка не є членом ЄС, також заявляла про готовність до визнання Палестинської держави.