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МЗС Ізраїлю відкликало послів з Ірландії й Норвегії через визнання Палестинської держави

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 22 травня 2024, 10:37
МЗС Ізраїлю відкликало послів з Ірландії й Норвегії через визнання Палестинської держави
Ілюстративне фото: Getty Images

22 травня міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що  відкликав послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій", оскільки країни визнали Палестинську державу.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на слова міністра закордонних справ Ізраїлю 

Деталі: Кац заявив, що сьогодні надсилає різке послання Ірландії та Норвегії.

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"Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій у зв'язку з рішенням цих країн визнати Палестинську державу.

Я посилаю Ірландії та Норвегії чіткий і недвозначний сигнал: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і загрожує його безпеці", – заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у своїй заяві.

Він додав, що якщо Іспанія здійснить свій намір визнати Палестинську державу, аналогічний крок буде зроблено і проти неї.

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"Ірландсько-норвезьке безумство нас не зупиняє; ми сповнені рішучості досягти наших цілей: відновити безпеку наших громадян, ліквідувати ХАМАС і повернути заручників додому. Немає більш справедливих цілей, ніж ці", – заявив міністр.

Нагадаємо: 22 травня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна визнає Палестинську державу. Визнання набуде чинності 28 травня.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Іспанія, Ірландія та деякі інші країни-члени Європейського Союзу планують визнати Палестинську державу 21 травня.

Теми: ІзраїльІрландіяНорвегія
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