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МИД Израиля отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестинского государства

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 22 мая 2024, 10:37
МИД Израиля отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестинского государства
Иллюстративное фото: Getty Images

22 мая министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что отозвал послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций", поскольку страны признали Палестинское государство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова министра иностранных дел Израиля 

Детали: Кац заявил, что сегодня направляет резкое послание Ирландии и Норвегии.

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"Я поручил немедленно отозвать послов Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением этих стран признать Палестинское государство.

Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий и недвусмысленный сигнал: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности", – заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в своем заявлении.

Он добавил, что если Испания осуществит свое намерение признать Палестинское государство, аналогичный шаг будет сделан и против нее.

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"Ирландско-норвежское безумие нас не останавливает; мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой. Нет более справедливых целей, чем эти", – заявил министр.

Напомним: 22 мая премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна признает Палестинское государство. Признание вступит в силу 28 мая.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и некоторые другие страны-члены Европейского Союза планируют признать Палестинское государство 21 мая.

Темы: ИзраильИрландияНорвегия
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