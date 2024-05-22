"Водіїв мобілізували": у Миколаєві на міські маршрути вийде менше автобусів

У Миколаєві на міські маршрути будуть виходити на 2 комунальні автобуси менше, тому що мобілізували водіїв.

Джерело: брифінг міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича

Пряма мова: "На останній нараді з директором нашого підприємства я отримав інформацію, що в нас мобілізовано додатково водіїв, які працювали і з наступного тижня на маршрути будуть виходити мінус два автобуси.

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Тобто автобуси будуть стояти, а кермувати ними нема кому. Люди працюють позмінно.

Сьогодні на ранок (21 травня - ред.) у нас вийшло 39 тролейбусів, 27 трамваїв, 22 автобуси. Мінус 2 буде, тобто мінус 10% власне автобусів вийде.

У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них немає. Тобто ця цифра 22 могла би бути більшою".

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Деталі: Сєнкевич розповів, що Миколаїв отримав від норвезького міста Крістіансанн 6 автобусів, що були у вжитку, ще 12 придбані за гроші Данії. Також за договором з Європейським інвестиційним банком турецька компанія має поставити нові автобуси Миколаєву.

За його словами, жінки-водії "радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою — на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах".

Пряма мова: "Чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі".