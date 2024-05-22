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"Водителей мобилизовали": в Николаеве на городские маршруты выйдет меньше автобусов

Алена МазуренкоСреда, 22 мая 2024, 10:41
Водителей мобилизовали: в Николаеве на городские маршруты выйдет меньше автобусов
фото: КП МГС «Николаевэлектротранс»

В Николаеве на городские маршруты будут выходить на 2 коммунальных автобуса меньше, потому что мобилизовали водителей.

Источник: брифинг городского головы Николаева Александра Сенкевича

Прямая речь: "На последнем совещании с директором нашего предприятия я получил информацию, что у нас мобилизовано дополнительно водителей, которые работали и со следующей недели на маршруты будут выходить минус два автобуса.

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То есть автобусы будут стоять, а рулить ими некому. Люди работают посменно.

Сегодня на утро (21 мая - ред.) у нас вышло 39 троллейбусов, 27 трамваев, 22 автобуса. Минус 2 будет, то есть минус 10% собственно автобусов выйдет.

У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть эта цифра 22 могла бы быть больше".

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Детали: Сенкевич рассказал, что Николаев получил от норвежского города Кристиансанн 6 автобусов, бывших в употреблении, еще 12 приобретены за деньги Дании. Также по договору с Европейским инвестиционным банком турецкая компания должна поставить новые автобусы Николаеву.

По его словам, женщины-водители "охотно идут работать на трамвай, несколько так с опаской - на троллейбусы и не хотят работать на автобусах".

Прямая речь: "Честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привязан к контактной сети".

Темы: Николаевмобилизация
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