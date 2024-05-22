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У Раді взялись за розслідування будівництва фортифікацій і закупівлі дронів

Альона Мазуренко Середа, 22 травня 2024, 11:35
У Раді взялись за розслідування будівництва фортифікацій і закупівлі дронів
фортифікації на Чернігівщині, фото: ОП

У Верховній Раді створили тимчасово слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

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  • потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
  • аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  • облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування".

Деталі: Створення відповідної ТСК у Раді підтримали 277 парламентаря. 

Головою призначили "Слугу народу" Миколу Задорожнього.

До складу ТСК увійшли 8-м "Слуг народу", та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ. Від фракції "Голос" – Роман Костенко.

Теми: ФотрифікаціїбезпілотникиЗбройні силиВерховна Рада
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