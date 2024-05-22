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В Раде взялись за расследование строительства фортификаций и закупки дронов

Алена МазуренкоСреда, 22 мая 2024, 11:35
В Раде взялись за расследование строительства фортификаций и закупки дронов
фортификации на Черниговщине, фото: ОП

В Верховной Раде создали временно следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "К полномочиям ВСК относятся, изучение обстоятельств и подготовки вопросов относительно:

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  • потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;
  • анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
  • обустройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств выделенных на их обустройство".

Детали: Создание соответствующей ВСК в Раде поддержали 277 парламентария.

Председателем назначили "Слугу народа" Николая Задорожнего.

В состав ВСК вошли 8-мь "Слуг народа", и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ. От фракции "Голос" - Роман Костенко.

Темы: ФотрификациибеспилотникиВооруженные силыВерховная Рада
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