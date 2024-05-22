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В четвер в Україні буде тепло, але місцями дощитиме

Анастасія ПроцСереда, 22 травня 2024, 13:05
В четвер в Україні буде тепло, але місцями дощитиме
Ілюстративне фото: Getty Images

У найближчі дні в Україні очікується тепла погода, однак в низці областей пройдуть невеликі дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "23 травня на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-28°, 23 травня в Карпатах, на Закарпатт та узбережжі морів 18-23°".

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СКРИНШОТ З METEO.GOV.UA

Деталі: У Києві в четвер мінлива хмарність, без опадів, вночі 15-13°C, вдень 26-28°C, вітер східний 5-10 м/с.

24 травня синоптики прогнозують суху погоду, лише вдень у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині місцями можливі короткочасні дощі, грози.

 
СКРИНШОТ З METEO.GOV.UA

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, удень у Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, у західних областях та південній частині до 29°.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці в п'ятницю мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі буде 12-14°, вдень 24-26°, вітер південно-східний 5-10 м/с.

Теми: погода
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