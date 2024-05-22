В четверг в Украине будет тепло, но местами будут дожди

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, однако в ряде областей пройдут небольшие дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "23 мая на Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-28°, 23 мая в Карпатах, на Закарпатье и побережье морей 18-23°".

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Детали: В Киеве в четверг переменная облачность, без осадков, ночью 15-13°C, днем 26-28°C, ветер восточный 5-10 м/с.

24 мая синоптики прогнозируют сухую погоду, только днем в западных областях, в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях местами возможны кратковременные дожди, грозы.

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Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 21-26°, в западных областях и южной части до 29°.

ВИДЕО ДНЯ

В столице в пятницу переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет 12-14°, днем 24-26°, ветер юго-восточный 5-10 м/с.