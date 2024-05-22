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Рада готується декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4500 гривень

Олександр ШумілінСереда, 22 травня 2024, 13:15
Рада готується декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4500 гривень
Фото: Getty Images

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що вносить зміни до Кодексу України про адмінправопорушення, які передбачають лише адмінвідповідальність за крадіжки майна вартістю до 4542 гривні.

Джерело: повідомлення нардепа від "Голоса" Ярослава Железняка

Дослівно із пояснювальної записки: "У запропонованій редакції викрадення чужого майна стане кримінально караним діянням, якщо його вартість становитиме більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2024 році становитиме 4 542 гривень".

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Деталі: Водночас, за словами Железняка, буду запроваджені великі штрафи. За дрібну крадіжку майна на суму від 757 грн до 4552 грн штрафуватимуть на 850 - 5100 грн. За повторну на 5100 – 8500грн.

Теми: кримінал
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