Рада готується декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4500 гривень
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що вносить зміни до Кодексу України про адмінправопорушення, які передбачають лише адмінвідповідальність за крадіжки майна вартістю до 4542 гривні.
Джерело: повідомлення нардепа від "Голоса" Ярослава Железняка
Дослівно із пояснювальної записки: "У запропонованій редакції викрадення чужого майна стане кримінально караним діянням, якщо його вартість становитиме більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2024 році становитиме 4 542 гривень".
Деталі: Водночас, за словами Железняка, буду запроваджені великі штрафи. За дрібну крадіжку майна на суму від 757 грн до 4552 грн штрафуватимуть на 850 - 5100 грн. За повторну на 5100 – 8500грн.