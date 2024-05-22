Рада готовится декриминализировать кражи имущества стоимостью до 4500 гривен

Верховная Рада приняла за основу законопроект, вносящий изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях, которые предусматривают только админответственность за кражи имущества стоимостью до 4542 гривны.

Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Дословно из пояснительной записки: "В предложенной редакции похищение чужого имущества станет уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составит более трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что в 2024 году составит 4 542 гривен".

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Детали: В то же время, по словам Железняка, буду введены большие штрафы. За мелкую кражу имущества на сумму от 757 грн до 4552 грн будут штрафовать на 850 – 5100 грн. За повторную на 5100 – 8500 грн.