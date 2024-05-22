Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Ізраїль викликає послів трьох держав на "виховну бесіду" через визнання Палестини як держави

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 22 травня 2024, 13:27
Ізраїль викликає послів трьох держав на виховну бесіду через визнання Палестини як держави
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликає послів Ірландії, Іспанії та Норвегії на "виховну бесіду" після того, як ці три країни оголосили про рішення визнати Палестинську державу, їм покажуть відео, зняте натільними камерами терористів ХАМАС 7 жовтня

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Пряма мова міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца: "Я наказав негайно викликати послів (цих трьох країн в Ізраїлі. – Ред.) на виховну бесіду, під час якої вони переглянуть жахливе відео викрадення військовослужбовиць, щоб проілюструвати їм, яке збочене рішення прийняли їхні уряди".

Реклама:

Деталі: Кац заявив, що "історія запам'ятає", як Іспанія, Норвегія та Ірландія "вирішили нагородити золотою медаллю вбивць і ґвалтівників з ХАМАС, які ґвалтували дівчаток-підлітків і спалювали немовлят".

Міністр також заявив, що відкликає ізраїльського посла в Іспанії для консультацій, як він вже розпорядився щодо послів в Ірландії та Норвегії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.
  • Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що вони планують визнати Палестину, стверджуючи, що рішення про дві держави є важливим для тривалого миру в регіоні.

Теми: ІзраїльПалестинаХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Ізраїль
МЗС Ізраїлю відкликало послів з Ірландії й Норвегії через визнання Палестинської держави
ЗМІ: Ірландія в середу оголосить про визнання Палестинської держави
Німеччина закликала МКС не прирівнювати Ізраїль і ХАМАС
Останні новини
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
13:32
БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: