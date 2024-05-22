Ізраїль викликає послів трьох держав на "виховну бесіду" через визнання Палестини як держави

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликає послів Ірландії, Іспанії та Норвегії на "виховну бесіду" після того, як ці три країни оголосили про рішення визнати Палестинську державу, їм покажуть відео, зняте натільними камерами терористів ХАМАС 7 жовтня

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Пряма мова міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца: "Я наказав негайно викликати послів (цих трьох країн в Ізраїлі. – Ред.) на виховну бесіду, під час якої вони переглянуть жахливе відео викрадення військовослужбовиць, щоб проілюструвати їм, яке збочене рішення прийняли їхні уряди".

Реклама:

Деталі: Кац заявив, що "історія запам'ятає", як Іспанія, Норвегія та Ірландія "вирішили нагородити золотою медаллю вбивць і ґвалтівників з ХАМАС, які ґвалтували дівчаток-підлітків і спалювали немовлят".

Міністр також заявив, що відкликає ізраїльського посла в Іспанії для консультацій, як він вже розпорядився щодо послів в Ірландії та Норвегії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ