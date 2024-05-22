Израиль вызывает послов трех государств на «воспитательную беседу» из-за признания Палестины как государства
Министерство иностранных дел Израиля вызывает послов Ирландии, Испании и Норвегии на "воспитательную беседу" после того, как эти три страны объявили о решении признать Палестинское государство, им покажут видео, снятое нательными камерами террористов ХАМАС 7 октября
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC
Прямая речь министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца: "Я приказал немедленно вызвать послов (этих трех стран в Израиле. - Ред.) на воспитательную беседу, во время которой они пересмотрят ужасное видео похищения военнослужащих, чтобы проиллюстрировать им, какое извращенное решение приняли их правительства".
Детали: Кац заявил, что "история запомнит", как Испания, Норвегия и Ирландия "решили наградить золотой медалью убийц и насильников из ХАМАС, которые насиловали девочек-подростков и сжигали младенцев".
Министр также заявил, что отзывает израильского посла в Испании для консультаций, как он уже распорядился в отношении послов в Ирландии и Норвегии.
Предистория:
- Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая.
- Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что они планируют признать Палестину, утверждая, что решение о двух государствах важно для длительного мира в регионе.