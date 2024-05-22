Израиль вызывает послов трех государств на «воспитательную беседу» из-за признания Палестины как государства

Министерство иностранных дел Израиля вызывает послов Ирландии, Испании и Норвегии на "воспитательную беседу" после того, как эти три страны объявили о решении признать Палестинское государство, им покажут видео, снятое нательными камерами террористов ХАМАС 7 октября

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Прямая речь министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца: "Я приказал немедленно вызвать послов (этих трех стран в Израиле. - Ред.) на воспитательную беседу, во время которой они пересмотрят ужасное видео похищения военнослужащих, чтобы проиллюстрировать им, какое извращенное решение приняли их правительства".

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Детали: Кац заявил, что "история запомнит", как Испания, Норвегия и Ирландия "решили наградить золотой медалью убийц и насильников из ХАМАС, которые насиловали девочек-подростков и сжигали младенцев".

Министр также заявил, что отзывает израильского посла в Испании для консультаций, как он уже распорядился в отношении послов в Ирландии и Норвегии.

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