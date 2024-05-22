Єврокомісія може не підтвердити кандидатський статус Грузії на вступ в ЄС – ЗМІ

Видання Foreign Policy написало що через з наміри грузинської влади попри критику з боку Євросоюзу ухвалити скандальний закон про "іноагентів" Єврокомісія може у жовтні не підтвердити статус кандидата на вступ в ЄС для країни.

Джерело: Foreign Policy з посиланням на високопоставленого представника ЄС, передає "Європейська правда"

Деталі: Посадовець ЄС, який обіймає високий пост та побажав залишитися неназваним, сказав, що якщо скандальний закон не буде відкликаний, то, за найбільш вірогідного сценарію, в жовтні Європейська комісія повідомить грузинському уряду, що вона не підтверджує статус країни-кандидата.

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У жовтні Єврокомісія опублікує свій щорічний звіт про країни, які беруть участь у процесі розширення ЄС. Цей звіт буде оприлюднювати нова комісія, де профільним комісаром з розширенням вже не буде представник Угорщини, як сьогодні. Угорщина є найбільшою союзницею чинної влади Грузії в ЄС та потенційно здатна блокувати будь-які покарання Тбілісі.

Наприкінці травня міністри закордонних справ ЄС зустрінуться і, ймовірно, обговорять потенційну реакцію Євросоюзу на схвалення закону.

Деякі посадовці ЄС критикували Євросоюз за надто м'яку позицію щодо Грузії, висловлюючи побажання, щоб він зайняв більш жорстку позицію ще до ухвалення закону.

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Тепер багато хто сумнівається, що законопроєкт, ухвалений у третьому читанні та заветований президенткою, може бути відкликаний або суттєво змінений.

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