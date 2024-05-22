Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Єврокомісія може не підтвердити кандидатський статус Грузії на вступ в ЄС – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 22 травня 2024, 14:07
Єврокомісія може не підтвердити кандидатський статус Грузії на вступ в ЄС – ЗМІ
Фото: Getty Images

Видання Foreign Policy написало що через з наміри грузинської влади попри критику з боку Євросоюзу ухвалити скандальний закон про "іноагентів" Єврокомісія може у жовтні не підтвердити статус кандидата на вступ в ЄС для країни.

Джерело: Foreign Policy з посиланням на високопоставленого представника ЄС, передає "Європейська правда"

Деталі: Посадовець ЄС, який обіймає високий пост та побажав залишитися неназваним, сказав, що якщо скандальний закон не буде відкликаний, то, за найбільш вірогідного сценарію, в жовтні Європейська комісія повідомить грузинському уряду, що вона не підтверджує статус країни-кандидата.

Реклама:

У жовтні Єврокомісія опублікує свій щорічний звіт про країни, які беруть участь у процесі розширення  ЄС. Цей звіт буде оприлюднювати нова комісія, де профільним комісаром з розширенням вже не буде представник Угорщини, як сьогодні. Угорщина є найбільшою союзницею чинної влади Грузії в ЄС та потенційно здатна блокувати будь-які покарання Тбілісі.

Наприкінці травня міністри закордонних справ ЄС зустрінуться і, ймовірно, обговорять потенційну реакцію Євросоюзу на схвалення закону. 

Деякі посадовці ЄС критикували Євросоюз за надто м'яку позицію щодо Грузії, висловлюючи побажання, щоб він зайняв більш жорстку позицію ще до ухвалення закону. 

ВІДЕО ДНЯ

Тепер багато хто сумнівається, що законопроєкт, ухвалений у третьому читанні та заветований президенткою, може бути відкликаний або суттєво змінений.

Нагадаємо:

Теми: ЄСГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
ЄС
Кілька країн ЄС пропонують забрати в Грузії безвіз через закон про "іноагентів" – ЗМІ
Конференція, що дає старт переговорам про вступ у ЄС, майже напевно не відбудеться 25 червня
Єврокомісія анонсувала в липні першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ
Останні новини
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
13:32
БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: