Еврокомиссия может не подтвердить кандидатский статус Грузии на вступление в ЕС - СМИ

Издание Foreign Policy написало что из-за с намерений грузинских властей несмотря на критику со стороны Евросоюза принять скандальный закон об "иноагентах" Еврокомиссия может в октябре не подтвердить статус кандидата на вступление в ЕС для страны.

Источник: Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС, передает "Европейская правда"

Детали: Чиновник ЕС, который занимает высокий пост и пожелал остаться неназванным, сказал, что если скандальный закон не будет отозван, то, по наиболее вероятному сценарию, в октябре Европейская комиссия сообщит грузинскому правительству, что она не подтверждает статус страны-кандидата.

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В октябре Еврокомиссия опубликует свой ежегодный отчет о странах, участвующих в процессе расширения ЕС. Этот отчет будет обнародовать новая комиссия, где профильным комиссаром по расширению уже не будет представитель Венгрии, как сегодня. Венгрия является крупнейшим союзником действующей власти Грузии в ЕС и потенциально способна блокировать любые наказания Тбилиси.

В конце мая министры иностранных дел ЕС встретятся и, вероятно, обсудят потенциальную реакцию Евросоюза на принятие закона.

Некоторые чиновники ЕС критиковали Евросоюз за слишком мягкую позицию в отношении Грузии, выражая пожелание, чтобы он занял более жесткую позицию еще до принятия закона.

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Теперь многие сомневаются, что законопроект, принятый в третьем чтении и ветированный президентом, может быть отозван или существенно изменен.

Напомним: