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Британія заявила, що має докази передачі Китаєм зброї Росії

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 22 травня 2024, 15:06
Британія заявила, що має докази передачі Китаєм зброї Росії
Грант Шаппс, GETTY IMAGES

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у середу звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

Джерело: британський міністр, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Шаппс заявив на конференції в Лондоні, що американська і британська військова розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї "вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію", а далі – на поле бою в Україну.

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Міністр сказав, що, на його думку, "це значний розвиток подій".

"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Владіміра Путіна", – додав він.

Шаппс також зазначив, що "у нас є докази того, що Росія і Китай співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні".

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"Як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та 64% зростання торгівлі між Росією та Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення... вони прикривають один одного", – заявив британський міністр.

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Теми: Велика БританіяРосіяКитайзброя
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