Британия заявила, что имеет доказательства передачи Китаем оружия России

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в среду обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.

Источник: британский министр, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: Шаппс заявил на конференции в Лондоне, что у американской и британской военной разведки есть доказательства того, что помощь в виде летального оружия "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию", а дальше – на поле боя в Украину.

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Министр сказал, что, по его мнению, "это значительное развитие событий".

"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как страну, имеющую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина", – добавил он.

Шаппс также отметил, что "у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине".

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"Как мы видели из государственного визита Путина в Пекин и 64% роста торговли между Россией и Китаем с момента полномасштабного вторжения... они прикрывают друг друга", – заявил британский министр.

Напомним: