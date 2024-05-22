Із сайту уряду Росії зник проєкт закону про зміну морських кордонів у Балтійському морі

Із сайту уряду Росії зник проєкт закону від російського Міністерства оборони щодо односторонньої зміни кордонів із сусідами у Балтійському морі.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода", "Європейська правда"

Деталі: Законопроєкт, що привернув увагу The Moscow Times у вівторок, вже відсутній на сайті уряду. В архівах залишилася копія опису проєкту, який російське Міноборони пропонувало до розгляду.

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