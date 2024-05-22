Із сайту уряду Росії зник проєкт закону про зміну морських кордонів у Балтійському морі
Середа, 22 травня 2024, 15:42
Із сайту уряду Росії зник проєкт закону від російського Міністерства оборони щодо односторонньої зміни кордонів із сусідами у Балтійському морі.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода", "Європейська правда"
Деталі: Законопроєкт, що привернув увагу The Moscow Times у вівторок, вже відсутній на сайті уряду. В архівах залишилася копія опису проєкту, який російське Міноборони пропонувало до розгляду.
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Нагадаємо:
- У вівторок на сайті уряду помітили проєкт, що свідчив про наміри РФ оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
- Для цього хотіли змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.
- Литва після появи новини назвала це провокацією. Фінляндія повідомила, що "уточнює деталі".
- Очільник МЗС Естонії припустив, що метою появи цього документа було "посіяти сум’яття".
- Тим часом очільник комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу заявив, що це новий сигнал про те, що НАТО час "прокинутися" і почати адекватно реагувати на дії Росії.