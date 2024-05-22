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Із сайту уряду Росії зник проєкт закону про зміну морських кордонів у Балтійському морі

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 22 травня 2024, 15:42
Із сайту уряду Росії зник проєкт закону про зміну морських кордонів у Балтійському морі
балтійське море. фото: Getty Images

Із сайту уряду Росії зник проєкт закону від російського Міністерства оборони щодо односторонньої зміни кордонів із сусідами у Балтійському морі.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода", "Європейська правда"

Деталі: Законопроєкт, що привернув увагу The Moscow Times у вівторок, вже відсутній на сайті уряду. В архівах залишилася копія опису проєкту, який російське Міноборони пропонувало до розгляду.

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Нагадаємо:

  • У вівторок на сайті уряду помітили проєкт, що свідчив про наміри РФ оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. 
  • Для цього хотіли змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.
  • Литва після появи новини назвала це провокацією. Фінляндія повідомила, що "уточнює деталі".
  • Очільник МЗС Естонії припустив, що метою появи цього документа було "посіяти сум’яття".
  • Тим часом очільник комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу заявив, що це новий сигнал про те, що НАТО час "прокинутися" і почати адекватно реагувати на дії Росії. 

Теми: РосіяБалтія
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