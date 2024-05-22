С сайта правительства РФ исчез проект закона об изменении морских границ в Балтийском море

С сайта правительства России исчез проект закона от российского Министерства обороны по одностороннему изменению границ с соседями в Балтийском море.

Источник: российская служба "Радио Свобода", "Европейская правда"

Детали: Законопроект, который привлек внимание The Moscow Times во вторник, уже отсутствует на сайте правительства. В веб-архиве осталась копия описания проекта, который российское Минобороны предлагало к рассмотрению.

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Напомним: