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С сайта правительства РФ исчез проект закона об изменении морских границ в Балтийском море

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 22 мая 2024, 15:42
С сайта правительства РФ исчез проект закона об изменении морских границ в Балтийском море
балтийское море. фото: Getty Images

С сайта правительства России исчез проект закона от российского Министерства обороны по одностороннему изменению границ с соседями в Балтийском море.

Источник: российская служба "Радио Свобода", "Европейская правда"

Детали: Законопроект, который привлек внимание The Moscow Times во вторник, уже отсутствует на сайте правительства. В веб-архиве осталась копия описания проекта, который российское Минобороны предлагало к рассмотрению.

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Напомним:

  • Во вторник на сайте правительства заметили проект, свидетельствующий о намерениях РФ объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
  • Для этого хотели изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.
  • Литва после появления новости назвала это провокацией. Финляндия сообщила, что "уточняет детали".
  • Глава МИД Эстонии предположил, что целью появления этого документа было "посеять смятение".
  • Между тем глава комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу заявил, что это новый сигнал о том, что НАТО пора "проснуться" и начать адекватно реагировать на действия России.

Темы: РосcияБалтия
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