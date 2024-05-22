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Румунський президент назвав умову передачі Києву ЗРК Patriot

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 22 травня 2024, 18:39
Румунський президент назвав умову передачі Києву ЗРК Patriot
Клаус Йоганніс. фото Getty Images

Очільник Румунії Клаус Йоганніс каже, що можливе надання Україні румунської системи Patriot має бути вирішене Вищою радою національної оборони, але воно, мовляв, не має призвести до послаблення протиповітряної оборони країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Румунський президент зазначив, що не бажає обговорювати питання про можливу передачу Україні системи Patriot "у публічному просторі" і волів би, аби це вирішувалось із військовими фахівцями і Вищою радою національної оборони – дорадчим органом при голові держави.

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Йоганніс також заявив, що передання Patriot – це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем, "не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони".

"Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", – додав президент Румунії, вказавши, що для цього рішення "немає часового горизонту".

Що передувало: Президент Клаус Йоганніс під час візиту до США у травні заявив, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot. 

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Утім, прем'єр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи можливість надання Україні Patriot, заявив, що міністр оборони Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо цього.

Згодом Чолаку уточнив, що труднощі у дискусії про надання системи Patriot для України ще не означають, що це неможливо.

Теми: PatriotРумунія
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