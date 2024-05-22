В Україні оголосили масштабну тривогу через загрозу балістики
Середа, 22 травня 2024, 19:45
У Києві та області, низці центральних, південних та східних регіонів ввечері 22 травня оголосили повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння для південних та східних областей з Криму!".
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Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
Деталі: О 19.44 Повітряні сили дали ще одне сповіщення – про швидкісну ціль через Кривий Ріг у північному напрямку.