В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы баллистики
Среда, 22 мая 2024, 19:45
В Киеве и области, ряде центральных, южных и восточных регионов вечером 22 мая объявили воздушную тревогу.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях
Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения для южных и восточных областей из Крыма!".
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Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
Детали: В 19.44 Воздушные силы дали еще одно извещение - о скоростной цели через Кривой Рог в северном направлении.
Обновлено: В 20.26 ВС объявили отбой тревоги по областям.