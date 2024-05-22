В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и области, ряде центральных, южных и восточных регионов вечером 22 мая объявили воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения для южных и восточных областей из Крыма!".

Реклама:

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

Детали: В 19.44 Воздушные силы дали еще одно извещение - о скоростной цели через Кривой Рог в северном направлении.

Обновлено: В 20.26 ВС объявили отбой тревоги по областям.