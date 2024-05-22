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В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы баллистики

Валентина РоманенкоСреда, 22 мая 2024, 19:45
В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы баллистики
скриншот

В Киеве и области, ряде центральных, южных и восточных регионов вечером 22 мая объявили воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения для южных и восточных областей из Крыма!".

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Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

Детали: В 19.44 Воздушные силы дали еще одно извещение - о скоростной цели через Кривой Рог в северном направлении.

Обновлено: В 20.26 ВС объявили отбой тревоги по областям.

Темы: воздушная тревога
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