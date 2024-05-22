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Австрія, Албанія та Чилі візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Тетяна ОлійникСереда, 22 травня 2024, 19:50
Австрія, Албанія та Чилі візьмуть участь у Глобальному саміті миру
Фооо - ОП

Австрія, Албанія та Чилі підтвердили участь у Глобальному саміті миру.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою та президентом Чилі Габріелем Боричем. Лідери підтвердили, що їхні країни візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

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Володимир Зеленський подякував за підтримку Саміту й розповів про ситуацію на фронті, зокрема про оборону Харківщини, та захист наших людей у прифронтових містах і селах".

Деталі: З канцлером Австрії Зеленський обговорив також участь австрійського бізнесу у відновленні України.

Із премʼєр-міністром Албанії окрему увагу приділили підготовці до Глобального саміту миру та подальшій оборонній співпраці країн.

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Дослівно: "Володимир Зеленський подякував Габріелю Боричу за готовність Чилі приєднатися до міжнародної місії з розмінування територій та повернення незаконно депортованих Росією українських дітей".

Теми: АлбаніяАвстріяЗеленський
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