Австрія, Албанія та Чилі візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Австрія, Албанія та Чилі підтвердили участь у Глобальному саміті миру.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою та президентом Чилі Габріелем Боричем. Лідери підтвердили, що їхні країни візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Реклама:

Володимир Зеленський подякував за підтримку Саміту й розповів про ситуацію на фронті, зокрема про оборону Харківщини, та захист наших людей у прифронтових містах і селах".

Деталі: З канцлером Австрії Зеленський обговорив також участь австрійського бізнесу у відновленні України.

Із премʼєр-міністром Албанії окрему увагу приділили підготовці до Глобального саміту миру та подальшій оборонній співпраці країн.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Володимир Зеленський подякував Габріелю Боричу за готовність Чилі приєднатися до міжнародної місії з розмінування територій та повернення незаконно депортованих Росією українських дітей".