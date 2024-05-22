Австрия, Албания и Чили примут участие в Глобальном саммите мира
Австрия, Албания и Чили подтвердили участие в Глобальном саммите мира.
Источник: Офис президента
Дословно: Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, премьер-министром Албании Эди Рамой и президентом Чили Габриэлем Боричем. Лидеры подтвердили, что их страны примут участие в Глобальном саммите мира.
Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Саммита и рассказал о ситуации на фронте, в частности, об обороне Харьковщины, и защите наших людей в прифронтовых городах и селах".
Детали: С канцлером Австрии Зеленский обсудил участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины.
С премьер-министром Албании особое внимание уделили подготовке к Глобальному саммиту мира и дальнейшему оборонному сотрудничеству стран.
Дословно: "Владимир Зеленский поблагодарил Габриэля Борича за готовность Чили присоединиться к международной миссии по разминированию территорий и возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей".