Австрия, Албания и Чили примут участие в Глобальном саммите мира

Австрия, Албания и Чили подтвердили участие в Глобальном саммите мира.

Источник: Офис президента

Дословно: Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, премьер-министром Албании Эди Рамой и президентом Чили Габриэлем Боричем. Лидеры подтвердили, что их страны примут участие в Глобальном саммите мира.

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Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Саммита и рассказал о ситуации на фронте, в частности, об обороне Харьковщины, и защите наших людей в прифронтовых городах и селах".

Детали: С канцлером Австрии Зеленский обсудил участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины.

С премьер-министром Албании особое внимание уделили подготовке к Глобальному саммиту мира и дальнейшему оборонному сотрудничеству стран.

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Дословно: "Владимир Зеленский поблагодарил Габриэля Борича за готовность Чили присоединиться к международной миссии по разминированию территорий и возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей".