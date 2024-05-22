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Сунак оголосив дострокові парламентські вибори в Британії 4 липня

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 22 травня 2024, 19:53
Сунак оголосив дострокові парламентські вибори в Британії 4 липня
Ріші Сунак. фото Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 22 травня оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 4 липня.

Джерело: Сунак під час екстреного звернення на Даунінг-стрит, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сунак оголосив, що раніше в середу зустрівся з королем Британії й попросив його про розпуск парламенту – це формальна процедура, необхідна для оголошення дострокових виборів.

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"Король задовольнив це прохання", – додав він, оголосивши проведення виборів до Палати громад 4 липня й підтвердивши повідомлення британських ЗМІ.

Британський прем'єр перерахував досягнення його уряду, зосередившись на покращенні економічної ситуації та заходах для обмеження нелегальної міграції.

Водночас він звинуватив головну опозиційну Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера у "відсутності плану" керування Британією.

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"Зараз для Британії настав момент обрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми спиратися на досягнутий прогрес, чи ризикуємо повернутися до вихідної точки без плану і впевненості", – додав Сунак.

Як припускають ЗМІ, Консервативна партія Британії, яка перебуває при владі, хоче скористатись нинішнім позитивним становищем в економіці на виборах, побоюючись ще більшого падіння рейтингів до осені.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами Сунака на 30 відсоткових пунктів.

Це перше опитування після місцевих виборів, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

Теми: Велика Британія
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