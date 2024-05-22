Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Сунак объявил досрочные парламентские выборы в Британии 4 июля

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 22 мая 2024, 19:53
Сунак объявил досрочные парламентские выборы в Британии 4 июля
Риши Сунак. фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая объявил о проведении досрочных парламентских выборов 4 июля.

Источник: Сунак во время экстренного обращения на Даунинг-стрит, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сунак объявил, что ранее в среду встретился с королем Великобритании и попросил его о роспуске парламента - это формальная процедура, необходимая для объявления досрочных выборов.

Реклама:

"Король удовлетворил эту просьбу", - добавил он, объявив проведение выборов в Палату общин 4 июля и подтвердив сообщения британских СМИ.

Британский премьер перечислил достижения его правительства, сосредоточившись на улучшении экономической ситуации и мерах по ограничению нелегальной миграции.

В то же время он обвинил главную оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера в "отсутствии плана" управления Британией.

ВИДЕО ДНЯ

"Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс, или рискуем вернуться к исходной точке без плана и уверенности", – добавил Сунак.

Как предполагают СМИ, Консервативная партия Британии, которая находится у власти, хочет воспользоваться нынешним позитивным положением в экономике на выборах, опасаясь еще большего падения рейтингов к осени.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами Сунака на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.

Это первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Великобритания
Британия заявила, что имеет доказательства передачи Китаем оружия России
Нашли мертвым британского морпеха, которого обвиняли в шпионаже в пользу Гонконга
Обустройство границы Британии после Brexit будет стоить $6 млрд
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: