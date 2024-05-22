У ТЦК відреагували на конфлікт між військовими та цивільними у Харкові

У мережі 22 травня з’явилося відео конфлікту військовослужбовців із цивільними у Харкові, поруч були присутні працівники поліції. У місцевому ТЦК та СП відреагували, повідомивши, що цивільні провокували напади на військових.

Джерело: Харківський ОТЦК та СП

Деталі: За даними установи, попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через "застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців".

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Напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових. Там також зазначили, що в пабліках поширюють лише фрагмент відео щодо ситуації й напади на військових на відео не фіксуються.

Через конфлікт постраждав солдат роти охорони, йому наклали шви на забійну рану у районі вилиці.

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Дослівно: "У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини.

Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку".

Деталі: Водночас в ТЦК засудили дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Зазначають, що працівники не мали, незважаючи на агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння.

Повідомляють також, що призначили службове розслідування, за результатами якого вживуть відповідних дисциплінарних заходів.