Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У ТЦК відреагували на конфлікт між військовими та цивільними у Харкові

Тетяна ОлійникСереда, 22 травня 2024, 21:54
У ТЦК відреагували на конфлікт між військовими та цивільними у Харкові
скриншот

У мережі 22 травня з’явилося відео конфлікту військовослужбовців із цивільними у Харкові, поруч були присутні працівники поліції. У місцевому ТЦК та СП відреагували, повідомивши, що цивільні провокували напади на військових.

Джерело: Харківський ОТЦК та СП

Деталі: За даними установи, попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через "застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців".

Реклама:

Напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових. Там також зазначили, що в пабліках поширюють лише фрагмент відео щодо ситуації й напади на військових на відео не фіксуються.

Через конфлікт постраждав солдат роти охорони, йому наклали шви на забійну рану у районі вилиці.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини.

Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку".

Деталі: Водночас в ТЦК засудили дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Зазначають, що працівники не мали, незважаючи на агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння.

Повідомляють також, що призначили службове розслідування, за результатами якого вживуть відповідних дисциплінарних заходів.

Теми: ТЦККонституція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року

фото The Insider знайшло підрядника Міноборони РФ: він має паспорт Мальти і віллу у Франції

фото, відеоІран поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5

Через удар Ізраїлю по табору біженців у Рафаху загинуло 45 людей

відео, фотоУ Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку на місто

Головний редактор Економічної правди долучається до лав ЗСУ

Усі новини...
ТЦК
НАЗК перевірило декларації третини керівництва ТЦК: ознаки корупції помітили у 8 − нардеп
Постанова Кабміну: з 18 липня повістки в Україні почнуть розсилати поштою
МОУ: Вже 300 тисяч українців оновили дані через "Резерв+", застосунок працює за кордоном
Останні новини
12:01
Правоохоронці знайшли тіло батька 8-річного хлопчика з Харкова: дитина здавала тест ДНК
11:50
Рада, ТЦК і ОПК: Кабмін визначив об'єкти, на які не діють відключення електроенергії
11:40
Польща побудує укріплення на кордоні з Росією і Білоруссю за 2,5 мільярда доларів
11:22
Україна підписала безпекову угоду з Бельгією
11:22
67 років у небі: у США померла стюардеса з найбільшим стажем польотів
11:18
фото, відеоРосіяни вдарили дроном по магазину та фітнес-залу в Очакові: спалахнула пожежа
11:04
баскетболМихайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА
10:57
Як росіяни зламують українське супутникове телебачення
10:51
Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року
10:50
оновлено У 9 областях була тривога: Повітряні сили повідомляли про БПЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: