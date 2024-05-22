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В ТЦК отреагировали на конфликт между военными и гражданскими в Харькове

Татьяна ОлейникСреда, 22 мая 2024, 21:54
В ТЦК отреагировали на конфликт между военными и гражданскими в Харькове
скриншот

В сети 22 мая появилось видео конфликта военнослужащих с гражданскими в Харькове, рядом присутствовали сотрудники полиции. В местном ТЦК и СП отреагировали, сообщив, что гражданские провоцировали нападения на военных.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП

Детали: По данным учреждения, предварительно установлено, что конфликт начался из-за "применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих".

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Приступы сопровождались грубой бранью и образами достоинства военных. Там также отметили, что в пабликах распространяют лишь фрагмент видео по ситуации и нападения на военных на видео не фиксируются.

Из-за конфликта пострадал солдат роты охраны, ему наложили швы на убойную рану в районе скул.

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Дословно: "В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Родины.

Убеждены, что этому инциденту, произошедшему в присутствии сотрудников Национальной полиции, будет оперативно дана соответствующая правовая оценка".

Детали: В то же время в ТЦК осудили действия военнослужащих, подвергшихся провоцированию со стороны лиц с неадекватным поведением. Отмечают, что у работников не было, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние.

Сообщают также, что назначили служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Темы: ТЦККонституция
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