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Міноборони: 805 тисяч громадян оновили дані в застосунку "Резерв+"

Тетяна ОлійникСереда, 22 травня 2024, 22:44
Міноборони: 805 тисяч громадян оновили дані в застосунку Резерв+
Фото - Дмитро Ларін, УП

Станом на 22 травня 805 тисяч громадян успішно оновили військово-облікові дані у застосунку "Резерв+".

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Станом на зараз: 805 000 успішних оновлень даних через застосунок "Резерв+".

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Деталі: Застосунок почав працювати 18 травня 2024 року.

Передісторія:

  • Раніше Міноборони повідомило, що сімсот тисяч людей станом на 21 травня оновили свої дані онлайн через застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+".
  • Також у Міноборони повідомляли, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде отримати направлення для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

  • З 18 червня Міністерство оборони планує уможливити генерацію в системі "Резерв+" QR-коду, який дозволить надати витяг з "Оберегу", який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ.

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Теми: Міноборонимобілізація
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