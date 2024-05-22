Міноборони: 805 тисяч громадян оновили дані в застосунку "Резерв+"
Середа, 22 травня 2024, 22:44
Станом на 22 травня 805 тисяч громадян успішно оновили військово-облікові дані у застосунку "Резерв+".
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Станом на зараз: 805 000 успішних оновлень даних через застосунок "Резерв+".
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Деталі: Застосунок почав працювати 18 травня 2024 року.
Передісторія:
- Раніше Міноборони повідомило, що сімсот тисяч людей станом на 21 травня оновили свої дані онлайн через застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+".
- Також у Міноборони повідомляли, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде отримати направлення для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
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З 18 червня Міністерство оборони планує уможливити генерацію в системі "Резерв+" QR-коду, який дозволить надати витяг з "Оберегу", який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ.ВІДЕО ДНЯ