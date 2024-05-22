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Минобороны: 805 тысяч граждан обновили данные в приложении "Резерв+"

Татьяна ОлейникСреда, 22 мая 2024, 22:44
Минобороны: 805 тысяч граждан обновили данные в приложении Резерв+
Фото - Дмитрий Ларин, УП

По состоянию на 22 мая 805 тысяч граждан успешно обновили военно-учетные данные в приложении "Резерв+".

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "По состоянию на данный момент: 805 000 успешных обновлений данных через приложение "Резерв+".

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Детали: Приложение начало работу 18 мая 2024 года.

Предыстория:

  • Ранее Минобороны сообщило, что семьсот тысяч человек по состоянию на 21 мая обновили свои данные онлайн через приложение для военнообязанных "Резерв+".
  • Также в Минобороны сообщали, что через мобильное приложение "Резерв+" можно будет получить направление для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

  • С 18 июня Министерство обороны планирует сделать возможным генерацию в системе "Резерв+" QR-кода, который позволит предоставить выписку из "Оберега", который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ.

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Темы: Миноборонымобилизация
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