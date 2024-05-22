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Генштаб: Сили оборони збили ворожий штурмовик Су-25 на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 22 травня 2024, 23:18
Генштаб: Сили оборони збили ворожий штурмовик Су-25 на Покровському напрямку
ФОТО: ГЕНШТАБ

Сили оборони 22 травня збили російський штурмовик СУ-25 на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25".

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Деталі: Також за даними відомства, 22 травня ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках.

Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400.

З початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетних удари п’ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку було 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця.

З початку доби на Харківському напрямку противник втратив 87 військовослужбовців і 21 одиницю військової техніки.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки.

На Лиманському напрямку сьогодні було шість атак окупантів.

Дві атаки тривають на Сіверському напрямку у районі Виїмки. Ситуація контрольована.

Дослівно: "На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Сили оборони втримали позиції. За сьогодні окупанти втратили на напрямку 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири одиниці БМП-3. Ще дві таких броньованих машини піхоти пошкоджено".

"На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки".

Теми: втрати у війніГенштабвійна
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