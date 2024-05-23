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Зеленський планує візит до Франції: проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною − Politico

Ірина БалачукЧетвер, 23 травня 2024, 07:30
Зеленський планує візит до Франції: проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною − Politico
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський має намір у червні відвідати заходи на честь висадки союзницьких військ у Нормандії у Франції, а потім зустріч "Великої сімки" в Італії, де він проситиме партнерів збивати російські ракети над Україною, надавати більшу допомогу ЗСУ та заарештувати російські активи,пише Politico.

Джерело: Politico з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з планами глави держави

Дослівно видання: "Обидва співрозмовники видання наголосили, що графік українського президента завжди може змінитися.

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Але якщо все піде за планом, то Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Зеленський також закликатиме США та європейські країни заарештувати російські активи, щоб допомогти профінансувати оборону та подальшу реконструкцію України".

Деталі: Видання відзначає, що плани Зеленського особливо примітні тим, що нещодавно він скасував закордонні поїздки, оскільки Росія розпочала масштабний наступ на Харківщині.

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"Україна також відчайдушно потребує постійної підтримки та уваги світової спільноти, і ця поїздка дала б йому час поспілкуватися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстояти інтереси своєї країни", − пише Politico.

Після візиту до Франції Зеленський планує поїхати до Італії на саміт "Великої сімки".

Видання нагадує, що протягом місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів заарештованих російських активів для зміцнення обороноздатності та економіки України, посилаючись на юридичні складнощі і побоювання, що Москва може зробити те ж саме із західними країнами. США і Великобританія рішуче підтримали цю ідею, в той час як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично.

"Це питання сколихнуло нещодавню зустріч міністрів фінансів G7, на якій голова Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повного арешту російських активів для надання кредитів Україні.

Зеленський, ймовірно, скористається можливістю зустрітися з главами держав та урядів, щоб спробувати переконати тих, хто сумнівається", − пише видання.

Теми: ЗеленськийФранціяG7
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