Зеленский планирует визит во Францию: будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

Президент Владимир Зеленский намерен в июне посетить мероприятия в честь высадки союзнических войск в Нормандии во Франции, а затем встречу "Большой семерки" в Италии, где он будет просить партнеров сбивать российские ракеты над Украиной, оказывать большую помощь ВСУ и арестовать российские активы, пишет Politico.

Источник: Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами главы государства

Дословно издание: "Оба собеседника издания отметили, что график украинского президента всегда может измениться.

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Но если все пойдет по плану, то Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

Зеленский также призовет США и европейские страны арестовать российские активы, чтобы помочь профинансировать оборону и дальнейшую реконструкцию Украины".

Детали: Издание отмечает, что эти планы Зеленского особенно примечательны тем, что недавно он отменил зарубежные поездки, поскольку Россия начала масштабное наступление на Харьковщине.

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"Украина также отчаянно нуждается в постоянной поддержке и внимании мирового сообщества, и эта поездка дала бы ему время пообщаться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстоять интересы своей страны", − пишет Politico.

После визита во Францию Зеленский планирует поехать в Италию на саммит "Большой семерки".

Издание напоминает, что в течение месяцев члены группы обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов арестованных российских активов для укрепления обороноспособности и экономики Украины, ссылаясь на юридические сложности и опасения, что Москва может сделать то же самое с западными странами. США и Великобритания решительно поддержали эту идею, в то время как некоторые европейские члены, в частности Германия, настроены более скептически.

"Этот вопрос всколыхнул недавнюю встречу министров финансов G7, на которой глава Европейского центрального банка Кристин Лагард решительно выступила против полного ареста российских активов для предоставления кредитов Украине.

Зеленский, вероятно, воспользуется возможностью встретиться с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто сомневается", − пишет издание.