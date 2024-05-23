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Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 травня 2024, 08:40
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню
Фото: Getty Images

Китай у четвер 23 травня розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню, які він назвав "покаранням" за "сепаратистські дії", через кілька днів після того, як самокерований острів привів до присяги нового демократично обраного лідера.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що це стане першим реальним випробуванням для Лай Чінте в управлінні напруженими відносинами з Китаєм після того, як він вступив на посаду нового президента Тайваню в понеділок.

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Правляча Комуністична партія Китаю заявляє, що Тайвань є частиною її території і пообіцяла захопити острів силою, якщо це буде необхідно.

Командування східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю заявило, що розпочало спільні військові навчання за участю армії, флоту, військово-повітряних сил і ракетних військ в районах навколо Тайваню.

Навчання проводяться в Тайванській протоці - вузькій водоймі, що відокремлює самокерований острів від материкового Китаю - а також на півночі, півдні і сході Тайваню.

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Вони також відбуваються в районах навколо віддалених тайванських островів Кінмен, Мацу, Уцю і Дун'їн, розташованих неподалік від південно-східного узбережжя Китаю, йдеться в заяві командування.

Полковник ВМС Лі Сі, речник командування, назвав навчання "суворим покаранням за сепаратистські дії сил, що виступають за незалежність Тайваню, і серйозним застереженням проти втручання і провокацій з боку зовнішніх сил".

Лай Чінте викликає неприязнь Пекіна як "небезпечний сепаратист" за відстоювання суверенітету і особливої ідентичності Тайваню. Пекін засудив інавгураційну промову Лая, під час якої він закликав Китай припинити залякування Тайваню.

У четвер Міністерство оборони Тайваню заявило, що відправило морські, повітряні і наземні сили у відповідь на китайські навчання. Воно висловило жаль з приводу "таких ірраціональних провокацій і дій, які підривають регіональний мир і стабільність".

Теми: КитайТайвань
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