Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Китай в четверг 23 мая начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня, которые он назвал "наказанием" за "сепаратистские действия", через несколько дней после того, как самоуправляемый остров привел к присяге нового демократически избранного лидера.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что это станет первым реальным испытанием для Лай Чинте в управлении напряженными отношениями с Китаем после того, как он вступил в должность нового президента Тайваня в понедельник.

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Правящая Коммунистическая партия Китая заявляет, что Тайвань является частью ее территории и пообещала захватить остров силой, если это будет необходимо.

Командование восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что начало совместные военные учения с участием армии, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск в районах вокруг Тайваня.

Учения проводятся в Тайваньском проливе - узком водоеме, отделяющем самоуправляемый остров от материкового Китая - а также на севере, юге и востоке Тайваня.

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Они также происходят в районах вокруг отдаленных тайваньских островов Кинмэн, Мацу, Уцю и Дунъин, расположенных неподалеку от юго-восточного побережья Китая, говорится в заявлении командования.

Полковник ВМС Ли Си, спикер командования, назвал учения "суровым наказанием за сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и серьезным предостережением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

Лай Чинте вызывает неприязнь Пекина как "опасный сепаратист" за отстаивание суверенитета и особой идентичности Тайваня. Пекин осудил инаугурационную речь Лая, во время которой он призвал Китай прекратить запугивание Тайваня.

В четверг Министерство обороны Тайваня заявило, что отправило морские, воздушные и наземные силы в ответ на китайские учения. Оно выразило сожаление по поводу "таких иррациональных провокаций и действий, которые подрывают региональный мир и стабильность".