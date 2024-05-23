Блінкен виступає за дозвіл Україні бити по цілях в РФ американською зброєю − NYT

У Білому домі точаться дискусії щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території Росії − після протверезливої поїздки до Києва держсекретар Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена зняти обмеження, пише New York Times.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на матеріал New York Times

Деталі: За ініціативи Держдепу нині в адміністрації Джо Байдена тривають активні дебати про те, щоб дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, саме ці цілі уможливили нещодавні територіальні здобутки Москви.

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Пропозиція Блінкена, з якою він виступив після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування. Видання пише, що наразі незрозуміло, скільки його колег з найближчого оточення Байдена підписалися під нею. За словами офіційних осіб, документ ще не був офіційно представлений президенту, який традиційно є найбільш обережним.

Речник Держдепу Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва.

Але посадовці, які брали участь в обговоренні, зазначили, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни почали новий наступ. Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати лише неамериканські дрони та інші види озброєнь для задання ударів.

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Видання нагадує, що протягом декількох місяців Україна посилює атаки на російські кораблі, нафтові об'єкти та електростанції, але робить це здебільшого за допомогою дронів власного виробництва, які не мають такої потужності та швидкості, як американська зброя. До того ж часто росіяни збивають українські безпілотники і ракети або збивають їх з курсу завдяки вдосконаленим методам радіоелектронної боротьби.

Зараз зростає тиск на США, щоб вони допомогли Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів та інших об'єктів російської інфраструктури за допомогою зброї, наданої Штатами.

Видання підкреслює, що Британія, яка зазвичай йде в ногу з Вашингтоном у питаннях військової стратегії, непомітно зняла свої власні обмеження, щоб її крилаті системи Storm Shadow можна було використовувати для більш широкої націленості на Росію.

Зміна курсу може також вплинути на подальшу підготовку українських солдатів. Досі вони тренувалися на західному озброєнні на полігоні в Німеччині. Зараз США також розглядають можливість відправки своїх військових в Україну для навчання, що раніше Байден забороняв.

Повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.

Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.

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