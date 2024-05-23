Блинкен выступает за разрешение Украине бить по целям в РФ американским оружием − NYT

В Белом доме идут дискуссии относительно разрешения Украине бить американским оружием по территории России − после отрезвляющей поездки в Киев госсекретарь Энтони Блинкен призывает президента Джо Байдена снять ограничения, пишет New York Times.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал New York Times

Детали: По инициативе Госдепа сейчас в администрации Джо Байдена продолжаются активные дебаты о том, чтобы разрешить украинцам поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки, расположенные непосредственно под границей с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, именно эти цели сделали возможным недавние территориальные достижения Москвы.

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Предложение Блинкена, с которым он выступил после визита в Киев на прошлой неделе, все еще находится на стадии формирования. Издание пишет, что пока непонятно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под ним. По словам официальных лиц, документ еще не был официально представлен президенту, который традиционно является наиболее осторожным.

Спикер Госдепа Мэтью Миллер отказался комментировать внутренние дискуссии относительно украинской политики, в частности отчет Блинкена после его возвращения из Киева.

Но чиновники, участвовавшие в обсуждении, отметили, что позиция Блинкена изменилась, поскольку россияне начали новое наступление. Российские войска разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украины и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы смогут использовать только неамериканские дроны и другие виды вооружений для нанесения ударов.

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Издание напоминает, что в течение нескольких месяцев Украина усиливает атаки на российские корабли, нефтяные объекты и электростанции, но делает это в основном с помощью дронов собственного производства, которые не имеют такой мощности и скорости, как американское оружие. К тому же часто россияне сбивают украинские беспилотники и ракеты или сбивают их с курса благодаря усовершенствованным методам радиоэлектронной борьбы.

Сейчас растет давление на США, чтобы они помогли Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, даже если Вашингтон хочет сохранить свой запрет на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры с помощью оружия, предоставленного Штатами.

Издание подчеркивает, что Британия, которая обычно идет в ногу с Вашингтоном в вопросах военной стратегии, незаметно сняла свои собственные ограничения, чтобы ее крылатые системы Storm Shadow можно было использовать для более широкой нацеленности на Россию.

Изменение курса может также повлиять на дальнейшую подготовку украинских солдат. До сих пор они тренировались на западном вооружении на полигоне в Германии. Сейчас США также рассматривают возможность отправки своих военных в Украину для обучения, что ранее Байден запрещал.

Сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным", комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.

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