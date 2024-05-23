Для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ викрила агента РФ, який вербував в’язнів
Служба безпеки України викрила в’язня, котрий за наказом російської ФСБ формував з інших ув'язнених "групу підтримки" для прориву російських диверсійно-розвідувальних груп до Харкова.
Джерело: Служба безпеки України
Деталі: Встановлено, що ув’язнений був завербований ФСБ, коли з 2012 року відбував термін на тимчасово окупованій частині території Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення Росії його перевели до виправної колонії на Харківщині як жителя підконтрольної території України.
Повідомляється, що за вказівкою російської розвідки чоловік вербував інших засуджених, у яких закінчувався термін покарання. Після виходу з в'язниці вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів.
Також окупанти хотіли отримати від своїх інформаторів координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему їх охорони.
За даними слідства, ці розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в "обхід" оборонних ліній українських військ.
Однак Служба безпеки зірвала плани росіян та викрила агента. Правоохоронці повідомили російському агенту-в’язню про підозру в держзраді.