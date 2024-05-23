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Для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ викрила агента РФ, який вербував в’язнів

Анастасія ПроцЧетвер, 23 травня 2024, 11:08
Для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ викрила агента РФ, який вербував в’язнів
фото: СБУ

Служба безпеки України викрила в’язня, котрий за наказом російської ФСБ формував з інших ув'язнених "групу підтримки" для прориву російських диверсійно-розвідувальних груп до Харкова.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Встановлено, що ув’язнений був завербований ФСБ, коли з 2012 року відбував термін на тимчасово окупованій частині території Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення Росії його перевели до виправної колонії на Харківщині як жителя підконтрольної території України.

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Повідомляється, що за вказівкою російської розвідки чоловік вербував інших засуджених, у яких закінчувався термін покарання. Після виходу з в'язниці вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів.

Також окупанти хотіли отримати від своїх інформаторів координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему їх охорони.

За даними слідства, ці розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в "обхід" оборонних ліній українських військ.

ВІДЕО ДНЯ

Однак Служба безпеки зірвала плани росіян та викрила агента. Правоохоронці повідомили російському агенту-в’язню про підозру в держзраді.

Теми: ХарківСБУ
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