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Для прорыва российских ДРГ в Харьков: СБУ разоблачила агента РФ, который вербовал заключенных

Анастасия ПроцЧетверг, 23 мая 2024, 11:08
Для прорыва российских ДРГ в Харьков: СБУ разоблачила агента РФ, который вербовал заключенных
фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила заключенного, который по приказу российской ФСБ формировал из других заключенных "группу поддержки" для прорыва российских диверсионно-разведывательных групп в Харьков.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Установлено, что заключенный был завербован ФСБ, когда с 2012 года отбывал срок на временно оккупированной части территории Луганщины. До начала полномасштабного вторжения России его перевели в исправительную колонию на Харьковщине как жителя подконтрольной территории Украины.

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Сообщается, что по указанию российской разведки мужчина вербовал других осужденных, у которых заканчивался срок наказания. После выхода из тюрьмы они должны были разъехаться по Харькову и приграничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов.

Также оккупанты хотели получить от своих информаторов координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальным "отчетом" о системе их охраны.

По данным следствия, эти разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсионных рейдов в прифронтовые районы области в "обход" оборонительных линий украинских войск.

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Однако Служба безопасности сорвала планы россиян и разоблачила агента. Правоохранители сообщили российскому агенту-узнику о подозрении в госизмене.

Темы: ХарьковСБУ
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