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Три країни виступають проти санкцій ЄС щодо "тіньового флоту" Росії - FT

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 травня 2024, 11:40
Три країни виступають проти санкцій ЄС щодо тіньового флоту Росії - FT
Фото: Getty Images

Серед країн ЄС залишаються розбіжності щодо заходів, спрямованих на так званий "тіньовий флот" РФ, який складається з напівлегальних нафтових танкерів. Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Повідомляється, що напередодні посли країн-членів ЄС обговорили проєкт нового пакета санкцій проти РФ, які також включають заборону на реекспорт російського скрапленого природного газу – вперше ЄС офіційно націлився на російські газові продукти – що, за словами одного з учасників зустрічі, було названо "кроком вперед".

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Двоє співрозмовників повідомили, що існують розбіжності щодо масштабу заходів, але немає ідеологічного протистояння або безкомпромісних червоних ліній.

Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою і туманними структурами власності.

Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вдадуться до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати свій флот, і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи – а отже, потенційно завдадуть шкоди всій судноплавній галузі.

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Індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців з окупованих територій та виробництва зброї, також включені до запропонованого пакету, поряд із заходами проти обходу, спрямованими на закриття лазівок в чинних санкціях.

Також стало відомо, що ЄС готується посилити санкції проти Білорусі, щоб закрити лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені впровадженими раніше санкціями.

Що було раніше:

  • Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії.
  • У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Читайте також про те, що означають перші санкції проти російського СПГ

Теми: санкціїЄС
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