Три страны выступают против санкций ЕС в отношении "теневого флота" России - FT

Среди стран ЕС остаются разногласия относительно мер, направленных на так называемый "теневой флот" РФ, который состоит из полулегальных нефтяных танкеров. Такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, выступили против таких мер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Сообщается, что накануне послы стран-членов ЕС обсудили проект нового пакета санкций против РФ, которые также включают запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа - впервые ЕС официально нацелился на российские газовые продукты - что, по словам одного из участников встречи, было названо "шагом вперед".

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Двое собеседников сообщили, что существуют разногласия относительно масштаба мер, но нет идеологического противостояния или бескомпромиссных красных линий.

Самая большая проблема касается ужесточения санкций против танкеров, которые Россия использует для транспортировки сырой нефти с непроверенной страховкой и туманными структурами собственности.

Такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, выступили против таких мер, утверждая, что они лишь приведут к тому, что судоходные операторы прибегнут к еще более непрозрачным шагам, чтобы скрыть свой флот, и, в конце концов, увеличат риск крупной морской катастрофы – а значит, потенциально нанесут ущерб всей судоходной отрасли.

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Индивидуальные санкции против более 100 человек, причастных к депортации украинцев с оккупированных территорий и производства оружия, также включены в предложенный пакет, наряду с мерами против обхода, направленными на закрытие лазеек в существующих санкциях.

Также стало известно, что ЕС готовится ужесточить санкции против Беларуси, чтобы закрыть лазейку, которая позволяла Москве импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные введенными ранее санкциями.

Что предшествовало:

Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России.

В апреле вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

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