Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Три страны выступают против санкций ЕС в отношении "теневого флота" России - FT

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 23 мая 2024, 11:40
Три страны выступают против санкций ЕС в отношении теневого флота России - FT
Фото: Getty Images

Среди стран ЕС остаются разногласия относительно мер, направленных на так называемый "теневой флот" РФ, который состоит из полулегальных нефтяных танкеров. Такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, выступили против таких мер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Сообщается, что накануне послы стран-членов ЕС обсудили проект нового пакета санкций против РФ, которые также включают запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа - впервые ЕС официально нацелился на российские газовые продукты - что, по словам одного из участников встречи, было названо "шагом вперед".

Реклама:

Двое собеседников сообщили, что существуют разногласия относительно масштаба мер, но нет идеологического противостояния или бескомпромиссных красных линий.

Самая большая проблема касается ужесточения санкций против танкеров, которые Россия использует для транспортировки сырой нефти с непроверенной страховкой и туманными структурами собственности.

Такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, выступили против таких мер, утверждая, что они лишь приведут к тому, что судоходные операторы прибегнут к еще более непрозрачным шагам, чтобы скрыть свой флот, и, в конце концов, увеличат риск крупной морской катастрофы – а значит, потенциально нанесут ущерб всей судоходной отрасли.

ВИДЕО ДНЯ

Индивидуальные санкции против более 100 человек, причастных к депортации украинцев с оккупированных территорий и производства оружия, также включены в предложенный пакет, наряду с мерами против обхода, направленными на закрытие лазеек в существующих санкциях.

Также стало известно, что ЕС готовится ужесточить санкции против Беларуси, чтобы закрыть лазейку, которая позволяла Москве импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные введенными ранее санкциями.

Что предшествовало:

  • Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России.
  • В апреле вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также о том, что означают первые санкции против российского СПГ.

Темы: санкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
санкции
СМИ: Послы ЕС одобрили новые санкции против причастных к смерти Навального
Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ
Китай наложил санкции на три оборонные компании США
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: