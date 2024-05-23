Суд виправдав загиблого "кіборга" Красняна у справі про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю

Апеляційний суд Чернівців виправдав полеглого відомого "кіборга" Валерія Красняна з позивним "Барс", штурмовика "Айдару", УДА та 107-ої окремої бригади ТрО, якого після його загибелі визнали винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Джерело: кореспондент УП, дружина Валерія Красняна Наталія Волошина

Пряма мова Волошиної: "Вчора (23 травня − ред.) було засідання, справу закрили. Валерія повністю виправдали. Є ще три місяці, що хтось може звернутися до Касаційного суду, але я думаю, що вони це робити не будуть.

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Обласна прокуратура надіслала скаргу до Апеляційного суду на неправомірні дії свого "підопічного" (районного прокурора, який вів справу – УП). Все це разом дало дуже позитивний результат. Дякую "Українській правді" за підтримку".

Деталі: В 2016 році Валерій Краснян відреагував на дзвінок мешканців його рідного селища Глибока в Чернівецькій області, які жалілись на незаконне розкрадання буковинських лісів і бездіяльність правоохоронців.

Взявши з собою побратимів, він приїхав до Глибокої, де зупинив вантажівку з деревиною. Красняну інкримінували злочин за двома статтями – ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

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Розгляд справи затягнувся на кілька років. Після повномасштабного вторгнення РФ Валерій Краснян пішов фронт з домашнього арешту. "Барс" загинув під час оборони Харківщини в листопаді 2022 року від підриву авто на міні. 5 березня 2024 року Герцаївський районний суд визнав Валерія Красняна винним.

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