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Суд оправдал погибшего "киборга" Красняна по делу о хулиганстве и незаконном обращении с оружием

Евгений Руденко, Ирина БалачукЧетверг, 23 мая 2024, 12:08
Суд оправдал погибшего киборга Красняна по делу о хулиганстве и незаконном обращении с оружием
Валерий Краснян с позывным "Барс". Фото УП

Апелляционный суд Черновцов оправдал павшего известного "киборга" Валерия Красняна с позывным "Барс", штурмовика "Айдара", УДА и 107-й отдельной бригады ТрО, которого после его гибели признали виновным в хулиганстве и незаконном обращении с оружием.

Источник: корреспондент УП, жена Валерия Красняна Наталья Волошина

Прямая речь Волошиной: "Вчера (23 мая − ред.) было заседание, дело закрыли. Валерия полностью оправдали. Есть еще три месяца, что кто-то может обратиться в Кассационный суд, но я думаю, что они это делать не будут.

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Областная прокуратура направила жалобу в Апелляционный суд на неправомерные действия своего "подопечного" (районного прокурора, который вел дело − УП). Все это вместе дало очень положительный результат. Спасибо "Украинской правде" за поддержку".

Детали: В 2016 году Валерий Краснян отреагировал на звонок жителей его родного поселка Глубокая в Черновицкой области, которые жаловались на незаконное хищение буковинских лесов и бездействие правоохранителей.

Взяв с собой побратимов, он приехал в Глубокую, где остановил грузовик с древесиной. Красняну инкриминировали преступление по двум статьям − ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

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Рассмотрение дела затянулось на несколько лет. После полномасштабного вторжения РФ Валерий Краснян ушел фронт из домашнего ареста. "Барс" погиб во время обороны Харьковщины в ноябре 2022 года от подрыва авто на мине. 5 марта 2024 года Герцаевский районный суд признал Валерия Красняна виновным.

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Темы: судармия
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